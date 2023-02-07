Сурово наказали экс-начальника отдела управления юстиции Алтайского края

Бывший начальник отдела материально-технического обеспечения главного управления юстиции Алтайского края оштрафован на 3 млн рублей за получение взяток, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следком по региону.

Также суд лишил его права занимать должности госслужбы на 5 лет.

В собственность государства конфискован эквивалент дохода, полученного преступным путем — взыскание обращено на деньги и автомобиль. <На них в ходе следствия наложили арест.>

Всего начальник отдела получил в качестве взятки 200 тыс. рублей.

Подсудимый свою вину совершении преступления не признал.

Что произошло

С 2021 по 2022 год подсудимый получал взятки от представителя одной из фирм, занимающегося ремонтно-строительными работами. Взятка предназначалась за выбор именно этого предприятия подрядчиком на выполнение работ по текущему ремонту административных зданий в разных районах края. за беспрепятственную приемку выполненных работ и подписание документов для оплаты услуг.

Но взяточника задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее бывшего борца с коррупцией осудили за получение взятки в Барнауле. При рассмотрении уголовного дела подсудимый скрывался от суда, его объявляли в розыск.