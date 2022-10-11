У экс-министра здравоохранения забрали 6 млн рублей в доход государства на Алтае

Горно-Алтайский городской суд забрал в доход государства два автомобиля стоимостью почти 2 млн рублей, принадлежавшие экс-помощнику министра здравоохранения региона,
Эта же мера коснулась более 6,1 млн рублей, нацденные в доме экс-министра, а также квартире близкого родственника его супруги.
Кроме того, Майминский районный суд вынес решение об обращении в доход государства 5,8 млн рублей. Их обнаружили при обыске по месту жительства.
Напомним, Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнченкова обвиняют во взяточничестве.
Ранее за коррупцию и хранение наркотиков осудили троих сотрудников Росгвардии.