У экс-министра здравоохранения забрали 6 млн рублей в доход государства на Алтае

В Республике Алтай обратили в доход государства деньги и автомобили экс-министра здравоохранения Сергея Коваленко и его помощника, обвиняемых в коррупции, передает «Интерфакс».

Горно-Алтайский городской суд забрал в доход государства два автомобиля стоимостью почти 2 млн рублей, принадлежавшие экс-помощнику министра здравоохранения региона,

Эта же мера коснулась более 6,1 млн рублей, нацденные в доме экс-министра, а также квартире близкого родственника его супруги.

Кроме того, Майминский районный суд вынес решение об обращении в доход государства 5,8 млн рублей. Их обнаружили при обыске по месту жительства.

Напомним, Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнченкова обвиняют во взяточничестве.

Ранее за коррупцию и хранение наркотиков осудили троих сотрудников Росгвардии.