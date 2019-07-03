Рыбаки стали свидетелями аварийного всплытия атомной подводной лодки

ЧП с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21:00 в акватории Баренцева моря — на выходе из Кольского залива.

Журналисты мурманского агентства СеверПост нашли рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.

«Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», — рассказал рыбак.

Лодка мужчины находилась в одной из многочисленных бухт, откуда он и его напарники наблюдали за происходящим.

Они сообщили, что почти сразу к лодке подошел военный корабль и два буксира.

Рыбаки ведут нелегальный промысел, без разрешения и документов, поэтому имен называть не стали. Но сообщили, что около 23:00 лодка в сопровождении буксиров быстро ушла.

«Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», — рассказал рыбак.

Источник в военных кругах сообщил, что лодка, которую видели рыбаки — атомная подводная лодка (АПЛ) «Подмосковье». Именно на ее борту была размещена глубоководная станция АС-12 («Лошарик»).



В 2016 году субмарина прошла капитальный ремонт на «Звёздочке» в Северодвинске, и именно ее эксперты называют носителем секретного глубоководного аппарата.

На данный момент известны фамилии трех из 14 погибших в результате ЧП. Это — капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский и Герои России капитаны первого ранга Николай Филин и Денис Долонский.

1 июля на российском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников — офицеры, элита Военно-морского флота России. Они приписаны к петербургской военной части. Это подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках его называют эксплуатантом атомных глубоководных станций.

АС-12 («Лошарик», LOSHARIK, англ.) — российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка (по официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция).