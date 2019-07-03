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Происшествия

Рыбаки стали свидетелями аварийного всплытия атомной подводной лодки

ЧП с атомной глубоководной станцией АС-12 произошло 1 июля около 21:00 в акватории Баренцева моря — на выходе из Кольского залива.

Церемония спуска на воду многоцелевого атомного подводного крейсера.
Церемония спуска на воду многоцелевого атомного подводного крейсера.
kremlin.ru

Журналисты мурманского агентства СеверПост нашли рыбаков, ставших очевидцами аварийного всплытия подлодки.

«Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», — рассказал рыбак.

Лодка мужчины находилась в одной из многочисленных бухт, откуда он и его напарники наблюдали за происходящим.

Они сообщили, что почти сразу к лодке подошел военный корабль и два буксира.

Рыбаки ведут нелегальный промысел, без разрешения и документов, поэтому имен называть не стали. Но сообщили, что около 23:00 лодка в сопровождении буксиров быстро ушла.

«Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», — рассказал рыбак.

Источник в военных кругах сообщил, что лодка, которую видели рыбаки — атомная подводная лодка (АПЛ) «Подмосковье». Именно на ее борту была размещена глубоководная станция АС-12 («Лошарик»).

В 2016 году субмарина прошла капитальный ремонт на «Звёздочке» в Северодвинске, и именно ее эксперты называют носителем секретного глубоководного аппарата.

На данный момент известны фамилии трех из 14 погибших в результате ЧП. Это — капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский и Герои России капитаны первого ранга Николай Филин и Денис Долонский.

1 июля на российском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников — офицеры, элита Военно-морского флота России. Они приписаны к петербургской военной части. Это подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках его называют эксплуатантом атомных глубоководных станций.

АС-12 («Лошарик», LOSHARIK, англ.) — российская сверхсекретная глубоководная атомная подводная лодка (по официальной российской военно-морской классификации — атомная глубоководная станция).

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