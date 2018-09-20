«Свой-чужой»: военные прокомментировали версию крушения Ил-20 из-за несрабатывания системы

В Минобороны РФ опровергли версию крушения Ил-20 в Сирии из-за несрабатывания системы «свой-чужой» и назвали эту трактовку дилетантскими фантазиями.

«Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы „свой-чужой“ — попросту дилетантские фантазии», — цитирует официального представителя ведомства Игоря Конашенкова РИА Новости.

Он рассказал, что сирийская ПВО не располагала российской системой, так как она не может передаваться другим странам.

Система

«Система государственного опознавания „свой-чужой“ является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС) образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что используемая в России система государственного опознавания «свой-чужой» объединяет самолеты и комплексы ПВО только российской принадлежности, пишет bfm.ru.

20 августа главнокомандующий Военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин прибудет в Москву с докладом об инциденте с Ил-20, сообщает «Интерфакс».

17 сентября около 23:00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу российским самолетом-разведчиком Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным военных, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар средств ПВО Сирии.

Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.