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Происшествия

Талибы вывесили тела убитых людей на площади крупного афганского города

На площади города Герат (Афганистан) взявшие власть в этой стране террористы повесили четверых человек. Боевики обвинили их в похищении людей, сообщает Associated Press.

Оружие, Афганистан
Оружие, Афганистан
СС0

По данным BBC, на теле одного из повешенных боевики закрепили плакат с надписью «Рабовладельцы будут наказываться вот так».

Официальные представители террористов утверждают, что на самом деле похитителей застрелила местная полиция.

В свою очередь, начальник полиции Герата сказал, что это боевики спасли похищенных отца и сына, а похитителей убили в перестрелке, пишет polit.ru.

Между тем отрубание рук планируют вернуть в Афганистан талибы. Сейчас правительство талибов решает, следует ли применять наказания публично.

Ранее «Талибан» попросил Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика.

«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны.

По данным Европарламента, в стране 18 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

С 17 августа США эвакуировали из Афганистана более 60 тыс. местных жителей.

Организация «Талибан» признана в России террористическими, их деятельность запрещена.

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