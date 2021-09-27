Талибы вывесили тела убитых людей на площади крупного афганского города

По данным BBC, на теле одного из повешенных боевики закрепили плакат с надписью «Рабовладельцы будут наказываться вот так».
Официальные представители террористов утверждают, что на самом деле похитителей застрелила местная полиция.
В свою очередь, начальник полиции Герата сказал, что это боевики спасли похищенных отца и сына, а похитителей убили в перестрелке, пишет polit.ru.
Между тем отрубание рук планируют вернуть в Афганистан талибы. Сейчас правительство талибов решает, следует ли применять наказания публично.
Ранее «Талибан» попросил Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика.
«Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 15 августа объявил, что взял под полный контроль Афганистан. Президент Ашраф Гани сбежал из страны.
По данным Европарламента, в стране 18 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
С 17 августа США эвакуировали из Афганистана более 60 тыс. местных жителей.
Организация «Талибан» признана в России террористическими, их деятельность запрещена.