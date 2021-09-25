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Политика

Отрубание рук планируют вернуть в Афганистан талибы

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан» планирует вернуть в Афганистане телесные наказания, включая казни и отрубание конечностей, пишет РБК.

Афганистан.
Афганистан.
CC0

Такого рода наказания «имеют сдерживающий эффект».

«Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности», — заявил в интервью Associated Press заявил мулла Нуруддин Тураби, один из основателей движения.

Сейчас правительство талибов решает, следует ли применять наказания публично.

Также Тураби отверг возмущения мирового сообщества по поводу казней, которые боевики во время предыдущего прихода к власти (1996−2001 годы) устраивали прилюдно.

Большинство из них проводились на стадионе в Кабуле. Осужденным за убийство стреляли в голову родственники его жертв, а обвиненным в воровстве отрубали руку, за бандитизм на дороге — руку и ногу.

«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не может указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», — заявил Нуруддин Тураби.

Ранее «Талибан» попросил Россию помочь в ликвидации всех путей наркотрафика.

Организация «Талибан» признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

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