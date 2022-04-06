6 апреля
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Происшествия

Талые воды «кладбищенского» снегоотвала затопили сибирский город

В Новосибирской области жительница Бердска рассказала, что причиной крупных потопов на улицах города стал организованный в сторону кладбища снегоотвал, пишет Газета.Ru.

Бердск, весна 2022.
Бердск, весна 2022.
vk.com/act54

По словам местной жительницы Арины, подтопления талыми водами происходят ежегодно, поскольку в городе очень мало канализаций.

«Потопы были на нескольких улицах. Я проживаю на одной из них. Затопило улицу Космическую, Свердлова (там ручей вниз бежал), еще несколько улиц в других районах. Свердлова, Пионерская — улицы, которые находятся „на пике“ города, то есть от нашего района все обычно стекает вниз к реке, но не в этот раз. Дело в том, что снегоотвал организовали теперь в сторону Бердского кладбища и оттуда все стекает в город», — поделилась она.

Арина подчеркнула, что администрация города не предпринимает попыток решить проблему ежегодного затопления улиц, а организованный снегоотвал только усугубил ситуацию.

«Вчерашняя ситуация с подтоплением была связана с тем, что из-за обильного таяния снегоотвала на аэродроме вода стекла по новой асфальтированной дороге возле детского сада на улицу Лунную (ранее грунт впитывал воду), а вдоль улицы Рогачева — на дорогу улицы Космическая. Новая дорога возле детского сада оборудована ливневой системой, не предназначенной для паводковых вод, а промерзший грунт на аэродроме, который не впитал основную часть воды — стал причиной подтопления Рогачева и Космической. В летний период будут приняты меры, которые помогут избежать подобных ситуаций», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Между тем на Алтае «прорвало дамбу» и вода рванула по руслу реки к трассе Р-256.

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