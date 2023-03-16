ТАСС: улучшения ситуации с потопами ожидают в Бийске

Власти Бийска ожидают, что ситуация с массовыми подтоплениями дорог стабилизируется на следующей неделе, сообщает информационное агенство.

Чрезмерный уровень талых вод на улицах связан с резким потеплением и большим количеством снега, объяснили в пресс-службе горадминистрации Бийска.

За 14 марта «Водоканал» откачал 195 кубометров воды. Машина ГО ЧС несколько раз в день объезжает низины города с этой целью.

Если «Водоканал» продолжит работу такими темпами, то ситуация с подтоплениями улучшится уже на следующей неделе, считают в администрации.

Глава Бийска Виктор Щигрев ранее делился планами расширить ливневую канализацию на нескольких улицах и закупить дополнительную технику для откачивания воды.

Напомним, тяжелая ситуация с реками вместо дорог сложилась в Бийске с начала марта. Вот так выглядел город 8 числа.

Бийск 8 марта. «Сотрудник» Бийск 8 марта. «Сотрудник» Бийск 8 марта. «Сотрудник» Затопленные улицы Бийска. Камеры «Сотрудник» Затопленные улицы Бийска. Камеры «Сотрудник» Затопленные улицы Бийска. Камеры «Сотрудник»

Сразу после выхода материала altapress.ru бийская мэрия рассказала, как в городе устраняют последствия потопа.

А вот как выглядят улицы Бийска днем 16 марта. Почти на всех проблемных дорогах воду действительно откачали. Из затопленных камеры засекли только один перекресток.

Бийск 16 марта. Сотрудник Бийск 16 марта. Сотрудник Бийск 16 марта. Сотрудник Бийск 16 марта. Сотрудник Бийск 16 марта. Сотрудник Бийск 16 марта. Сотрудник

Машина в Бийске сбила девушку около автобусной остановки.