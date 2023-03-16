ТАСС: улучшения ситуации с потопами ожидают в Бийске

Чрезмерный уровень талых вод на улицах связан с резким потеплением и большим количеством снега, объяснили в пресс-службе горадминистрации Бийска.
За 14 марта «Водоканал» откачал 195 кубометров воды. Машина ГО ЧС несколько раз в день объезжает низины города с этой целью.
Если «Водоканал» продолжит работу такими темпами, то ситуация с подтоплениями улучшится уже на следующей неделе, считают в администрации.
Глава Бийска Виктор Щигрев ранее делился планами расширить ливневую канализацию на нескольких улицах и закупить дополнительную технику для откачивания воды.
Напомним, тяжелая ситуация с реками вместо дорог сложилась в Бийске с начала марта. Вот так выглядел город 8 числа.
Сразу после выхода материала altapress.ru бийская мэрия рассказала, как в городе устраняют последствия потопа.
А вот как выглядят улицы Бийска днем 16 марта. Почти на всех проблемных дорогах воду действительно откачали. Из затопленных камеры засекли только один перекресток.
Машина в Бийске сбила девушку около автобусной остановки.