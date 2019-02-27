Тайна перевала Дятлова: на детекторе лжи проверили рассказ об убийцах уральских студентов

Уральский житель Алексей Команев на днях стал участником шоу «На самом деле» на Первом канале. Он заявил, что его дядя был непосредственным свидетелем гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году. Слова гостя программы также проверили на «детекторе лжи».

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.

«С этой историей связан мой дядя, который в конце 50-х годов был охотником и жил возле Ивделя. В ночь на 2 февраля он оказался в районе горы Холатчахль, где его внимание привлекли следы. Он решил пройти по ним и посмотреть, кто их оставил — тем более вскоре пред ним предстал свет огней. На тот момент уже темнело», — начал повествование Команев.

Группа людей

Спустя время уральский охотник увидел вдалеке группу людей, облаченных в странные одеяния, пишет Gazeta.ru.

«Когда он подобрался поближе, то заметил группу людей странного вида… На них были надеты высокие кожаные сапоги, густые меховые шапки и шубы — что-то ближе даже к шкурам животным. Подобравшись чуть поближе, он увидел, что в руках у мужчин находятся тяжелые предметы, которыми они наносили какие-то удары. Поначалу он, находясь от них на расстоянии в 0,5 км или даже меньше, подумал, что удары наносились по животному, однако затем осознал, что избивают живого человека», — рассказал гость программы.

Команев подчеркнул, что возможные убийцы советских туристов действовали организованно — и было их пятеро.

Инстинкт самосохранения

Помочь несчастным охотник не решился, за что впоследствии себя якобы неоднократно укорял.

«Когда он увидел странный облик этих людей, когда он понял, что совершается убийство, подходить ближе к инциденту дядя не стал из-за инстинкта самосохранения. За что себя потом часто укорял», — признался Алексей.

Отвечая на вопрос о том, кем именно были убийцы, Команев выразил мнение, что «это были не манси, но что-то очень похожее».

Детектор лжи

Мужчина также сообщил, что его дядя-очевидец скончался всего год назад — и расспросить его об увиденном подробнее уже, к сожалению, нельзя.

Немногим позднее он тезисно повторил свои слова на детекторе лжи, и система показала, что Алексей не врет.

Срочная эксгумация

Врач Николай Тарасов из Кыштыма, занимающийся расследованием тайны гибели группы Игоря Дятлова, призвал к срочной эксгумации тел жертв трагедии, произошедшей 60 лет назад в окрестностях горы Холатчахль (Гора Мертвецов).

По мнению Тарасова, останки погибших в ту злополучную ночь 1959-го впоследствии подменили.

«Все это очень подозрительно. Мне кажется, необходима окончательная, более тщательная экспертиза», — сказал медик.

Версия медика

Николай Тарасов также выразил мнение, что советские туристы стали жертвами токсичного воздействия паров и капель серной кислоты, образовавшейся в результате температурной инверсии от выбросов.

Погибшие, в панике покидая палатку, вероятно, осознавали, что не смогут выжить, однако природный инстинкт самосохранения не оставил им выбора, уверен исследователь.

«Концентрация вредных веществ увеличивалась, и люди в панике стали покидать палатку и бежать раздетыми в лютый мороз. Мне это напомнило, как люди выбрасываются из окон во время пожара — они знают, что сломают руки-ноги или вовсе погибнут, но инстинкт сильнее. Они оказались на склоне, где образовался ледяной наст — там многие поскользнулись, упали во время панического бега и получили первые травмы», — пояснил Тарасов.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.