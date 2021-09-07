Тайник с миллионами на кладбище нашли у экс-замдиректора структуры «Россетей»

По версии следствия, весной 2020 года обвиняемый захотел получить взятку от представителей одной из компаний за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии. Через посредников он получил более 10 млн рублей за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии до 930 кВт.
Позже обвиняемый узнал, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка. Тогда замгендиректора структуры «Россетей» предложил подчиненному помочь в передаче более 10 млн рублей за не привлечение его к уголовной ответственности. Тот согласился, но попросил время для сбора денег.
Позднее подчиненный обвиняемого сообщил о происходящем в Следственный комитет, пишет «Росбалт».
Во время обысков в кабинете и дома у обвиняемого следователи изъяли более 20 млн рублей, $100 тыс., порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов.
Позднее в тайнике на Славянском кладбище Краснодара нашли еще более 50 млн рублей наличными.
Рядом с местом, где были спрятаны деньги, находится и аллея, на которой похоронены Герои России, чиновники, депутаты и разные известные личности.
На недвижимое имущество и денежные средства фигуранта в сумме более 74 млн рублей и $141 тыс. был наложен арест.
Вину мужчина признал полностью. Речь идет о бывшем министре инвестиций и зампредседателя правительства Республики Дагестан.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.