7 сентября 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Тайник с миллионами на кладбище нашли у экс-замдиректора структуры «Россетей»

В Краснодаре завершено расследование в отношении бывшего заместителя генерального директора электросетевой компании «Россети Кубань» по делу о многомиллионном взяточничестве.

Миллионы рублей.
Миллионы рублей.
t.me/c/1120063795.

По версии следствия, весной 2020 года обвиняемый захотел получить взятку от представителей одной из компаний за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии. Через посредников он получил более 10 млн рублей за помощь в увеличении мощности потребления электроэнергии до 930 кВт.

Позже обвиняемый узнал, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка. Тогда замгендиректора структуры «Россетей» предложил подчиненному помочь в передаче более 10 млн рублей за не привлечение его к уголовной ответственности. Тот согласился, но попросил время для сбора денег.

Позднее подчиненный обвиняемого сообщил о происходящем в Следственный комитет, пишет «Росбалт».

Во время обысков в кабинете и дома у обвиняемого следователи изъяли более 20 млн рублей, $100 тыс., порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов.

Позднее в тайнике на Славянском кладбище Краснодара нашли еще более 50 млн рублей наличными.

Рядом с местом, где были спрятаны деньги, находится и аллея, на которой похоронены Герои России, чиновники, депутаты и разные известные личности.

На недвижимое имущество и денежные средства фигуранта в сумме более 74 млн рублей и $141 тыс. был наложен арест.

Вину мужчина признал полностью. Речь идет о бывшем министре инвестиций и зампредседателя правительства Республики Дагестан.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость