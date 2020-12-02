Экс-министр Дагестана закопал на кладбище 50 млн рублей. Рядом с могилами Героев России

В Краснодарском крае на взятках попался замдиректора крупной электросетевой компании, который хранил десятки миллионов рублей дома и возле могилы, сообщает региональный СК.

В поле зрения силовиков замдиректора попал в сентябре 2020 года. Он решил «заработать» денег, когда узнал, что в отношении его подчиненного проводят доследственную проверку.

Руководитель пообещал избавить сотрудника от уголовного преследования за 10 млн рублей.

«Сотрудник, желая избежать негативных для себя последствий, согласился с предложением своего руководителя, но попросил время для поиска и сбора данной суммы», — рассказали в ведомстве.

Однако позже подчиненный решил не испытывать судьбу на прочность и пришел в СК, где рассказал о договоренности с начальником.

На следующий день, 8 октября, следователи провели обыски в кабинете и дома замдиректора компании.

«Изъяли более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов США, порядка 10 дорогостоящих часов люксовых брендов. Кроме того, была изъята интересующая следствие документация, флеш носители», — уточнили в СК.

Позже следователи узнали про тайник. 26 ноября они приехали на краснодарское Славянское кладбище, где обнаружили более 50 млн рублей.

Электросетевика поместили под стражу. За «посредничество во взяточничестве» ему грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, проверят происхождение миллионов рублей.

Как уточняет «КП-Краснодар», речь идет о бывшем министре инвестиций и зампредседателя правительства Республики Дагестан.

«Рядом с местом, где были спрятаны деньги, находится и аллея, на которой похоронены Герои России, чиновники, депутаты и разные известные личности», — отмечает издание.

Ранее в Алтайском крае экс-глава «Барнаулкапстроя» Александр Канаков получил 4 года строгого режима по громкому делу о взятке.