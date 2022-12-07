Театр драмы: электрик умер после падения с высоты

Электромонтажник умер после того, как упал с высоты во время работы в Новосибирском городском драматическом театре, сообщает « Сибирь 24 ».

Мужчину доставили в больницу, однако он скончался в результате полученных травм. В отношении бригадира по устройству систем электроснабжения нового здания театра выдвинуто обвинение в нарушении требований охраны труда, указывает Газета.Ru.

Установлено, что бригадир нарушил свои обязанности и не проконтролировал соблюдение норм охраны труда во время производственных работ. Он предстанет перед судом.

Ранее актриса театра Вахтангова получила серьезную травму во время спектакля на барнаульских гастролях .