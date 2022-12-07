Театр драмы: электрик умер после падения с высоты

Мужчину доставили в больницу, однако он скончался в результате полученных травм. В отношении бригадира по устройству систем электроснабжения нового здания театра выдвинуто обвинение в нарушении требований охраны труда, указывает Газета.Ru.
Установлено, что бригадир нарушил свои обязанности и не проконтролировал соблюдение норм охраны труда во время производственных работ. Он предстанет перед судом.
Ранее актриса театра Вахтангова получила серьезную травму во время спектакля на барнаульских гастролях .
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