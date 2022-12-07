7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Театр драмы: электрик умер после падения с высоты

Электромонтажник умер после того, как упал с высоты во время работы в Новосибирском городском драматическом театре, сообщает «Сибирь 24».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Мужчину доставили в больницу, однако он скончался в результате полученных травм. В отношении бригадира по устройству систем электроснабжения нового здания театра выдвинуто обвинение в нарушении требований охраны труда, указывает Газета.Ru.

Установлено, что бригадир нарушил свои обязанности и не проконтролировал соблюдение норм охраны труда во время производственных работ. Он предстанет перед судом.

Ранее актриса театра Вахтангова получила серьезную травму во время спектакля на барнаульских гастролях .

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость