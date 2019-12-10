Телеграм-каналы сообщили причину смерти Юрия Лужкова

Сообщается, что Юрий Лужков прилетел в Германию на плановую чистку сосудов, но во время операции произошла аллергическая реакция. Пациент скончался на операционном столе. По информации телеграм-канала, тело Лужкова доставят в Москву 11 декабря.
По версии издания BAZA, Лужков скончался уже после операции на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но из наркоза пациент выйти не смог, поскольку у него лопнул один из сосудов.
Официальной информации о причинах смерти Юрия Лужкова пока нет.
Ранее стало известно, что Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни.