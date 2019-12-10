Телеграм-каналы сообщили причину смерти Юрия Лужкова

10 декабря бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в немецкой клинике. Как сообщает издание Mash , во время операции произошла аллергическая реакция.

Сообщается, что Юрий Лужков прилетел в Германию на плановую чистку сосудов, но во время операции произошла аллергическая реакция. Пациент скончался на операционном столе. По информации телеграм-канала, тело Лужкова доставят в Москву 11 декабря.

По версии издания BAZA, Лужков скончался уже после операции на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но из наркоза пациент выйти не смог, поскольку у него лопнул один из сосудов.

Официальной информации о причинах смерти Юрия Лужкова пока нет.

1999 год , визит Юрия Лужкова в Барнаул. Олег Богданов 1999 год , визит Юрия Лужкова в Барнаул. Олег Богданов 1999 год , визит Юрия Лужкова в Барнаул. Олег Богданов 1999 год , визит Юрия Лужкова в Барнаул. Олег Богданов

Ранее стало известно, что Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни.