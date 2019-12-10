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10 декабря
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Происшествия

Телеграм-каналы сообщили причину смерти Юрия Лужкова

10 декабря бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в немецкой клинике. Как сообщает издание Mash, во время операции произошла аллергическая реакция.

Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года.
Юрий Михайлович Лужков родился 21 сентября 1936 года.
pbs.twimg.com.

Сообщается, что Юрий Лужков прилетел в Германию на плановую чистку сосудов, но во время операции произошла аллергическая реакция. Пациент скончался на операционном столе. По информации телеграм-канала, тело Лужкова доставят в Москву 11 декабря.

По версии издания BAZA, Лужков скончался уже после операции на сердце. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но из наркоза пациент выйти не смог, поскольку у него лопнул один из сосудов.

Официальной информации о причинах смерти Юрия Лужкова пока нет.

1999 год, визит Юрия Лужкова в Барнаул.
1999 год, визит Юрия Лужкова в Барнаул.
Олег Богданов
1999 год, визит Юрия Лужкова в Барнаул.
1999 год, визит Юрия Лужкова в Барнаул.
Олег Богданов
1999 год, визит Юрия Лужкова в Барнаул.
1999 год, визит Юрия Лужкова в Барнаул.
Олег Богданов
1999 год, визит Юрия Лужкова в Барнаул.
1999 год, визит Юрия Лужкова в Барнаул.
Олег Богданов

Ранее стало известно, что Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни.

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