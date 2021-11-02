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Происшествия

Тело 15-летней девушки обнаружили в Алейске

30 октября в одном из домов в Алейске умерла 15-летняя девушка. Предварительно, причиной стало отравление угарным газом из-за печи, пишет Рен-ТВ.

Девушка. Сон.
Девушка. Сон.
unsplash.com

Известно, что девушка пришла в гости к 19-летнему парню. Они решили затопить печь, потом легли спать. Вскоре юноша проснулся из-за плохого самочувствия.

«Его тошнило и он пошел умыться. У умывальника он заметил, что из носа у него идет странная слизь. После этого он вернулся и увидел, что его девушка лежит на полу без сознания», — сообщает источник.

Прибывшие медики констатировали смерть девушки и госпитализировали молодого человека.

Ранее в барнаульском селе Власиха произошел пожар в частном доме. Спасатели вынесли из горящего помещения 55-летнюю хозяйку дома и ее 12-летнюю внучку. Они получили ожоги около 50% поверхности тела и скончались в больнице.

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