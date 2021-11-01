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Происшествия

Тело женщины привезли к районной администрации после требований морга

Родственники умершей женщины привезли ее тело к зданию администрации Тимашевского района Краснодарского края после требований местного бюро судебно-медицинской экспертизы оплатить транспортировку трупа, сообщает ТАСС.

Кладбище.
Кладбище.
altapress.ru

Глава администрации Андрей Палий назвал ситуацию недопустимой и аморальной.

Родственники привезли тело умершей женщины к зданию администрации района после того, как в бюро судебно-медицинской экспертизы у них потребовали 7 тыс. рублей за транспортировку трупа.

«Сегодняшняя ситуация с телом умершей женщины — недопустимая. Аморальная. Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть», — заявил Палий в соцсети.

По словам главы администрации, морг принял тело умершей женщины, пишет bfm.ru. 1 ноября ситуацию обсудят на совещании с участием заинтересованных сторон.

Ранее жительница подмосковной Балашихи привезла к мэрии гроб с телом сестры, которую не смогла похоронить. Женщина хотела похоронить сестру на кладбище рядом с отцом, однако местные ритуальщики потребовали 120 тыс. рублей лишь за разрешение похоронить.

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