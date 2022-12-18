Тихо «стырил», не ушел. В сибирском городе задержали жителя Алтая за кражей телефона

Полиция Новосибирска задержала жителя Алтайского края за кражей телефона в переходе метро на станции Сибирская. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В метрополитене подозреваемый вырвал из рук молодого человека телефон и попытался сбежать. Однако этого ему не удалось, и потерпевший догнал злоумышленника. Он попросил знакомого вызвать полицейских.

Подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний житель Алтайского края, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в спецприемник.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», — сообщили в ведомстве.

Похищенный телефон вернули владельцу. Установлено, что подозреваемый недавно совершил аналогичное преступление в Железнодорожном районе Новосибирска.