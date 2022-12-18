Тихо «стырил», не ушел. В сибирском городе задержали жителя Алтая за кражей телефона

В метрополитене подозреваемый вырвал из рук молодого человека телефон и попытался сбежать. Однако этого ему не удалось, и потерпевший догнал злоумышленника. Он попросил знакомого вызвать полицейских.
Подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний житель Алтайского края, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в спецприемник.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», — сообщили в ведомстве.
Похищенный телефон вернули владельцу. Установлено, что подозреваемый недавно совершил аналогичное преступление в Железнодорожном районе Новосибирска.
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