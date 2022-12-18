18 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Тихо «стырил», не ушел. В сибирском городе задержали жителя Алтая за кражей телефона

Полиция Новосибирска задержала жителя Алтайского края за кражей телефона в переходе метро на станции Сибирская. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

В метрополитене подозреваемый вырвал из рук молодого человека телефон и попытался сбежать. Однако этого ему не удалось, и потерпевший догнал злоумышленника. Он попросил знакомого вызвать полицейских.

Подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний житель Алтайского края, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Его поместили в спецприемник.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», — сообщили в ведомстве.

Похищенный телефон вернули владельцу. Установлено, что подозреваемый недавно совершил аналогичное преступление в Железнодорожном районе Новосибирска.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость