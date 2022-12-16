За стрельбу по подросткам из пневматической винтовки ужесточили приговор сибиряку

Суд ужесточил приговор жителю Омска, который в 2021 году произвел несколько выстрелов по двум девочкам-подросткам из пневматической винтовки и причинил им травмы, сообщает СУ СК по региону.

Как ранее установило следствие и суд, в вечернее время 25 июня 2021 года подсудимый 17-летний студент одного из техникумов, находясь у себя во дворе выстрелил не менее трех раз из пневматической винтовки в сторону трех школьниц, которые делали селфи на фоне заката.

Две девочки 11 и 14 лет получили телесные повреждения рук, которые квалифицировались как легкая и средняя тяжесть вреда здоровью.

Подсудимый после произошедшего спрятал оружие и избавился от пуль. При обыске винтовку удалось обнаружить и изъять.

Ранее студент уже был замечен в стрельбе из пневатического ружья на территории своего домовладения. Задержанный на допросе утверждал, что стрелял по птицам.

Эта версия была опровергнута имеющимися доказательствами.

Ранее подсудимому вынесли приговор по статье 213 («Хулиганство»), по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ и назначили 2,5 лет лишения свободы условно.

В связи с мягкостью наказания, потерпевшие приговор обжаловали.

Приговор изменен и осужденному назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае.