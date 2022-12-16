17 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

За стрельбу по подросткам из пневматической винтовки ужесточили приговор сибиряку

Суд ужесточил приговор жителю Омска, который в 2021 году произвел несколько выстрелов по двум девочкам-подросткам из пневматической винтовки и причинил им травмы, сообщает СУ СК по региону.

Преступник за решеткой.
Преступник за решеткой.
открытые источники в интернете

Как ранее установило следствие и суд, в вечернее время 25 июня 2021 года подсудимый 17-летний студент одного из техникумов, находясь у себя во дворе выстрелил не менее трех раз из пневматической винтовки в сторону трех школьниц, которые делали селфи на фоне заката.

Две девочки 11 и 14 лет получили телесные повреждения рук, которые квалифицировались как легкая и средняя тяжесть вреда здоровью.

Подсудимый после произошедшего спрятал оружие и избавился от пуль. При обыске винтовку удалось обнаружить и изъять.

Ранее студент уже был замечен в стрельбе из пневатического ружья на территории своего домовладения. Задержанный на допросе утверждал, что стрелял по птицам.

Эта версия была опровергнута имеющимися доказательствами.

Ранее подсудимому вынесли приговор по статье 213 («Хулиганство»), по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью) и по статье 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ и назначили 2,5 лет лишения свободы условно.

В связи с мягкостью наказания, потерпевшие приговор обжаловали.

Приговор изменен и осужденному назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее мужчина открыл стрельбу из винтовки в Краснодарском крае.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость