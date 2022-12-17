17 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Барнауле осудили парня, который головой сломал девушке нос после неудачной шутки

В ноябре прошлого года барнаулец сломал девушке нос. Пострадавшая обратилась в полицию только через несколько дней, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Женщина, шея, нос.
Женщина, шея, нос.
СС0

По установленной информации, парень с девушкой проводили выходные в коттедже, который они сняли для отдыха.

Молодые люди выпивали и потерпевшая что-то в шутку сказала.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина воспринял слова как оскорбление в силу своего криминального прошлого.

Он не стерпел обиды, схватил несчастную руками за шею и нанес один удар головой в область переносицы.

По итогу у возлюбленной был сломан нос и когда пошла кровь, он помог ей умыться.

В знак примирения пара продолжила выпивать еще несколько дней. Когда влюбленные покинули коттедж, девушка обратилась в полицию.

Обидчик в судебном заседании вину признал и объяснил, что сказанные в его адрес слова проигнорировать не мог.

Суд признал его виновным, однако какой был получен срок не сообщается.

Ранее барнаулец избил жену, потому что ему не понравились ее маникюр и прическа.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость