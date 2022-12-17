В Барнауле осудили парня, который головой сломал девушке нос после неудачной шутки

В ноябре прошлого года барнаулец сломал девушке нос. Пострадавшая обратилась в полицию только через несколько дней, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По установленной информации, парень с девушкой проводили выходные в коттедже, который они сняли для отдыха.

Молодые люди выпивали и потерпевшая что-то в шутку сказала.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина воспринял слова как оскорбление в силу своего криминального прошлого.

Он не стерпел обиды, схватил несчастную руками за шею и нанес один удар головой в область переносицы.

По итогу у возлюбленной был сломан нос и когда пошла кровь, он помог ей умыться.

В знак примирения пара продолжила выпивать еще несколько дней. Когда влюбленные покинули коттедж, девушка обратилась в полицию.

Обидчик в судебном заседании вину признал и объяснил, что сказанные в его адрес слова проигнорировать не мог.

Суд признал его виновным, однако какой был получен срок не сообщается.

Ранее барнаулец избил жену, потому что ему не понравились ее маникюр и прическа.