Томенко поручил мобилизовать все силы, чтобы снизить смертность в ДТП

Высокая смертность в авариях на территории Алтайского края стала центральной темой заседания региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел губернатор Виктор Томенко 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Согласно статистике, в первом квартале на алтайских дорогах погибли 50 человек, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (33 смертельных исхода).

Во втором квартале ситуация немного улучшилась, но по итогам полугодия смертность в 2022 году все еще выше — 112 погибших против 103 в 2021-м.

Однако в июле вновь наблюдается всплеск смертей, в результате чего суммарное количество умерших в результате ДТП на 17 число уже составляет 130 человек, в том числе 6 детей.

В связи с этим глава региона поручил профильным ведомствам мобилизовать все силы, чтобы снизить смертность.

«Каждый случай гибели — трагедия. Нам необходимо мобилизовать все силы, чтобы улучшить положение дел. С ситуацией нужно разбираться: количество ДТП и раненых в них несколько снизилось по сравнению с 1 полугодием 2021 года, однако смертность на дорогах большая и цифры не снижаются», — подчеркнул Виктор Томенко, добавив, что свою роль в печальной тенденции играет летний период.

Члены комиссии доложили о принимаемых мерах для снижения аварийности. Так министр транспорта Алтайского края Антон Воронов рассказал, что на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в этом году направляется почти 168 млн рублей, что больше, чем годом ранее.

По его словам, финансирование таких мероприятий играет важную роль. В частности, за последние пять лет почти на треть снизилось количество ДТП из-за недостатков в содержании или обустройстве дорог.

Однако большую роль в аварийности играет человеческий фактор. Согласно статистике, 87% всех ДТП случились по вине водителей, в том числе из-за превышения скорости, нарушения правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также выезда на встречную полосу и проезда на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, в начале июля глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам усилить информирование людей по правилам безопасности в связи с несколькими трагическими случаями на территории региона. Соответствующее заявление губернатор сделал на оперативном совещании регионального правительства.

Глава региона напомнил, что в последние недели зафиксированы трагические инциденты на водоемах и дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли люди. Для снижения числа подобных происшествий следует усилить работу с людьми, предупреждая их о последствиях неосмотрительных поступков, констатировал Томенко.