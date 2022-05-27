12 тонн краснокнижного золотого корня изъяли алтайские пограничники. Растение хотели вывезти в Европу

Стоимость изъятой партии оценивается в 25 млн рублей

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай во взаимодействии с Алтайской таможней Сибирского таможенного управления ФТС России в одном из складских помещений в селе Боровое Бийского района Алтайского края обнаружено и изъято 12 тонн родиолы розовой, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. Груз был расфасован и подготовлен к вывозу в одну из европейских стран», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.