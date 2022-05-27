27 мая
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Происшествия

12 тонн краснокнижного золотого корня изъяли алтайские пограничники. Растение хотели вывезти в Европу

Алтайские пограничники изъяли крупную партию в 12 тонн родиолы розовой, которую еще знают как «золотой корень». Редкое растение занесено в Красную книгу.

Родиола розовая или золотой корень
Родиола розовая или золотой корень
Википедия

Стоимость изъятой партии оценивается в 25 млн рублей

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай во взаимодействии с Алтайской таможней Сибирского таможенного управления ФТС России в одном из складских помещений в селе Боровое Бийского района Алтайского края обнаружено и изъято 12 тонн родиолы розовой, занесенной в Красную книгу Российской Федерации. Груз был расфасован и подготовлен к вывозу в одну из европейских стран», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сейчас идет разбирательство.

Экстракт родиолы розовой в российской медицине применяют в качестве средства, стимулирующего центральную нервную систему, при астенических и неврастенических состояниях, повышенной утомляемости, пониженной работоспособности.

Ранее российские таможенники нашли тайник с выпивкой на прибывшем из Японии судне.

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