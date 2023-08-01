2 августа
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Происшествия

Трагедия на акватории: 12-летняя сибирячка спасала подругу, но утонула

Накануне в Хакасии утонула 12-летняя девочка. Она нырнула за тонущей подругой с плота — пыталась спасти.

Вода. Водоем.
Вода. Водоем.
СС0

ЧП случилось случилось в поселке Российка. На реке находилась компания детей.

Они играли на самодельном плоту, и в какой-то момент одна из девочек упала в воду и начала тонуть. Тогда 12-летняя, которая умела плавать, бросилась ей на помощь. Однако выбраться из воды не смогла, пишет 19rusinfo.ru.

Первую девочку при этом удалось спасти. Кто именно спас — уточняют в региональном Следственном комитете.

Ранее за неделю в Новосибирске утонуло семь человек. Количество утонувших людей выросло в полтора раза, по сравнению с 2022 годом.

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