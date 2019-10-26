Фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили на свободу

25 октября троих фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выпустили из СИЗО. Срок их содержания под стражей истек. Об этом с места события сообщает ТАСС.

Как передает издание, речь идет о главе обслуживавшей системы пожарной безопасности компании Игоре Полозиненко, ее сотруднике Александре Никитине и начальнике караула пожарной части Сергее Генине. Срок их содержания под стражей истек в полночь 26 октября.



Из суда поступило постановление, которое изменило мужчинам меру пресечения: с заключения под стражу — на запрет определенных действий. Встречать фигурантов у изолятора пришли десятки человек, — друзья, родственники, адвокаты и пресса, — однако разговаривать со СМИ ни Генин, ни Полозиненко, ни Никитин не стали. Выйдя из здания СИЗО, они поспешно сели в ожидавшие их автомобили.

Мужчины находились в СИЗО около полутора лет. Выпустить их ходатайствовала сторона обвинения.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны. Погибли 60 человек, большинство из них — дети, в том числе два ребенка из Барнаула.

Фигурантами четырех уголовных дел по пожару в «Зимней вишне» являются 15 человек, все они были арестованы. Ранее сообщалось, что обвиняемый в халатности при ликвидации возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» Андрей Бурсин пытался покончить с собой.