Трехлетнего ребенка спасли из-под завалов в Турции спустя 158 часов

Трехлетнего мальчика вытащили из-под завалов в Турции спасатели из Таджикистана. Он провел там 158 часов. Об этом сообщает ТАСС .

Спасателям из Таджикистана удалось обнаружить под завалами живого ребенка в турецком городе Кахраманмараш. Им оказался трехлетний мальчик по имени Явуз — он провел под обломками 158 часов.

Его нашли с помощью специального оборудования. Спасателям пришлось выключить технику, чтобы не напугать ребенка. Они добрались до малыша ползком и осторожно вытащили.

ТАСС отмечает, что Таджикистан направил в Турцию группу из 50 спасателей и врачей для помощи в ликвидации последствия землетрясения. Также на место происшествия отправили 2,5 тонн спецоборудования.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 24 тыс. человек.