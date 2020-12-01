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Происшествия

Третий пациент покончил с собой в ковидном госпитале Новосибирска

Тело мужчины обнаружили в Новосибирском областном госпитале ветеранов войн № 2, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Врачи. Коронавирус.
Врачи. Коронавирус.
кадр из видео.

Мертвого пациента нашли во вторник 1 декабря. На данный момент госпиталь ветеранов работает как медучреждение для больных с COVID-19.

«О случившемся было сообщено в правоохранительные органы», — рассказал представитель минздрава.

Собеседник подтвердил факт суицида. Подробности он не уточнил.

Напомним, это уже третий случай в Новосибирске за две недели. 25 ноября тело пациента обнаружили в больнице № 25, переоборудованной под ковидный госпиталь.

20 ноября пациента этой же больницы нашли под окнами — мужчина скончался от полученных травм.

Ранее в региональном минздраве сообщили о работе спецкомиссий по двум фактам, произошедшим в ноябре.

Накануне житель Новосибирска рассказал о смерти отца, отчаянно просившего врачей о помощи.

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