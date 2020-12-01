Третий пациент покончил с собой в ковидном госпитале Новосибирска

Мертвого пациента нашли во вторник 1 декабря. На данный момент госпиталь ветеранов работает как медучреждение для больных с COVID-19.
«О случившемся было сообщено в правоохранительные органы», — рассказал представитель минздрава.
Собеседник подтвердил факт суицида. Подробности он не уточнил.
Напомним, это уже третий случай в Новосибирске за две недели. 25 ноября тело пациента обнаружили в больнице № 25, переоборудованной под ковидный госпиталь.
20 ноября пациента этой же больницы нашли под окнами — мужчина скончался от полученных травм.
Ранее в региональном минздраве сообщили о работе спецкомиссий по двум фактам, произошедшим в ноябре.
Накануне житель Новосибирска рассказал о смерти отца, отчаянно просившего врачей о помощи.