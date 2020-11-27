«Я нес его на руках»: о смерти отца, отчаянно просившего врачей о помощи, рассказал житель Новосибирска

Житель Новосибирска Никита рассказал в своем Instagram о последних днях жизни отца, который две недели умирал в больнице.

Никита рассказал, что сначала мужчина попал в горбольницу скорой медпомощи № 2, где пролежал 11 дней, а умер он в реанимации 12-й клинической больницы.

«Мой отец был здоровым и сильным мужчиной. 2 ноября его госпитализировали во вторую больницу неотложной скорой помощи, в гнойно-хирургическое отделение. Пролежал он там до 13 ноября. Под кислородом. Лечение проходило странным образом — ставили уколы, дексаметазон и все», — написал молодой человек.

Но самое страшное, отметил Никита, что люди, которые не могут дышать без кислородной маски, находились без должного присмотра и помощи.

«Кровати не оборудованы кнопкой вызова врача, а ночной обход и вовсе отсутсвует», — написал он.

«13 ноября ему стало плохо, сатурация упала до критического состояния. Из последних сил он просил помочь, но врач прошла мимо», — рассказал сибиряк.

В этот же день, по словам Никиты, его отец «написал отказную». После чего его отправили домой.

«Я нес его на своих руках до дома и в этот же день его забрали в реанимацию 12-й клинической больницы, где он не приходя в сознание умер», — написал молодой человек.

Парень попросил никого не оставаться равнодушным в эти тяжелые дни, ведь болезнь может прикоснуться к каждому.

Ранее в Новосибирске скончался мужчина с коронавирусом, к которому терапевт пришел только после смерти. В местном минздраве пообещали проверить инцидент.