Гибель сибиряка с ковидом, к которому терапевт пришел только после смерти, проверят в минздраве

Минздрав Новосибирской области проверит данные о смерти 48-летнего мужчины с коронавирусом, которому не оказывали необходимую медпомощь, а терапевт пришел на вызов только после смерти, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, ранее сын погибшего рассказал, как безуспешно пытались вызвать «скорую», не могли попасть в поликлинику, искали лекарства, вызывали врача и кое-как госпитализировали, но и в больнице происходило что-то странное.

В итоге мужчина умирал в течение двух недель. В справке о смерти, которую выдали 16 ноября, нет ни слова про коронавирус — «стандартная отписка с пневмонией».

«Министерство здравоохранения Новосибирской области проверит факты, изложенные в публикациях СМИ, о качестве и своевременности оказания медицинской помощи скончавшемуся 48-летнему мужчине», — рассказали в местном минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что пациентов с подозрением на коронавирус госпитализируют по определенным показаниям.

Если говорить точнее, то для размещения в больнице необходимо, как правило, находиться в таком тяжелом состоянии, что нужна кислородная поддержка, или же пациент должен иметь сопутствующие патологии, требующие непрерывного наблюдения.

«Отсутствие результатов КТ не является основанием для отказа в госпитализации. Приемный покой больницы № 11 оснащен современным компьютерным томографом. Компьютерную томографию медицинские работники назначают пациентам после осмотра при наличии показаний, независимо от того, доставлены они службой скорой медицинской помощи или обратились в приемный покой самостоятельно», — пояснили в министерстве.

Как рассказал сын погибшего, отцу отказали в госпитализации без результатов КТ. Якобы только после прохождения томографии он должен был сам обратиться в больницу, где уже принимают решение.

Правда, как отметил молодой человек, в поликлинике отказались дать направление на КТ, а лишь продлили больничный и отправили домой.

Ранее депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя раскритиковала систему лечения от коронавируса и назвала власть «позорниками».