Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 ноября 4°C
Коронавирус
Жизнь

«Позорники! Медикам платят через одного»: депутат раскритиковала систему лечения от коронавируса

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя заявила в своем Facebook, что необходимо разогнать Минздрав РФ вместе со всем губернаторами, которые «выслуживаются».

Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области.
Вера Ганзя, депутат Госдумы от Новосибирской области.
instagram.com/veraganzya.

Ганзя прокомментировала приказ Минздрава, изменивший с 8 ноября правила лечения COVID-19 на дому.

Напомним, документ разрешает отправлять домой пациентов с положительным тестом на коронавирус — чтобы лечились не в больнице.

«А где они места в больницах возьмут? Коридоры все заняты! Где они врачей возьмут? Лекарств нет, а врачам надо еще и брошюрки раздавать! Я вообще начинаю сомневаться в адекватности нашей исполнительной власти», — высказала Ганзя.

По ее словам, власти должны изучить реальную ситуацию в регионах, где медики не могут получить выплаты, а люди не могут попасть к врачам.

Красная зона. Коронавирус.
Красная зона. Коронавирус.
altairegion22.ru

«Позорники! Хоть бы реальную ситуацию изучили. Гнать надо весь Минздрав, да вместе с губернаторами, которые выслуживаются перед федералами, искусственно занижая статистику заболевания. Медицинским работникам платят через одного. Пока не докажешь, что работал с ковидными больными, выплату не получишь. А доказать невозможно. Терапевты, скорая, патологоанатомы — за бортом этих выплат. Хотя и им приходится иметь дело с ковидом», — подчеркнула депутат.

Также Ганзя прошлась по тестированию населения на ковид. По ее мнению, в отчетах на бумаге все выглядит прекрасно, а на деле — черт ногу сломит.

«В районных центрах никто никаких тестов не делает. Чтобы их сделать, надо в областной центр отвезти. И ждать очереди, похоже, теперь не один месяц», — подытожила разгневанная народная избранница.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
zdravalt.ru/

В завершение Ганзя назвала «болтунами и позорниками» всю систему, отвечающую за борьбу с ковид и поддержку медработников.

В комментариях к записи подтвердили слова депутата: «Болеет знакомая врач. Рентген сломан, тест не сделали, антибиотики выписала себе сама».

Ранее медик из Барнаула после смерти именитого реаниматолога жестко прошлась по VIP-пациентам и сообщила, что «врачи сдыхают на работе».

Накануне Ганзя заявила, что «Путин просто надоел», а также рассказала, что в работе власти «не прокатывает уже».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость