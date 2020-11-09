«Позорники! Медикам платят через одного»: депутат раскритиковала систему лечения от коронавируса

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя заявила в своем Facebook , что необходимо разогнать Минздрав РФ вместе со всем губернаторами, которые «выслуживаются».

Ганзя прокомментировала приказ Минздрава, изменивший с 8 ноября правила лечения COVID-19 на дому.

Напомним, документ разрешает отправлять домой пациентов с положительным тестом на коронавирус — чтобы лечились не в больнице.

«А где они места в больницах возьмут? Коридоры все заняты! Где они врачей возьмут? Лекарств нет, а врачам надо еще и брошюрки раздавать! Я вообще начинаю сомневаться в адекватности нашей исполнительной власти», — высказала Ганзя.

По ее словам, власти должны изучить реальную ситуацию в регионах, где медики не могут получить выплаты, а люди не могут попасть к врачам.

Красная зона. Коронавирус. altairegion22.ru

«Позорники! Хоть бы реальную ситуацию изучили. Гнать надо весь Минздрав, да вместе с губернаторами, которые выслуживаются перед федералами, искусственно занижая статистику заболевания. Медицинским работникам платят через одного. Пока не докажешь, что работал с ковидными больными, выплату не получишь. А доказать невозможно. Терапевты, скорая, патологоанатомы — за бортом этих выплат. Хотя и им приходится иметь дело с ковидом», — подчеркнула депутат.

Также Ганзя прошлась по тестированию населения на ковид. По ее мнению, в отчетах на бумаге все выглядит прекрасно, а на деле — черт ногу сломит.

«В районных центрах никто никаких тестов не делает. Чтобы их сделать, надо в областной центр отвезти. И ждать очереди, похоже, теперь не один месяц», — подытожила разгневанная народная избранница.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. zdravalt.ru/

В завершение Ганзя назвала «болтунами и позорниками» всю систему, отвечающую за борьбу с ковид и поддержку медработников.

В комментариях к записи подтвердили слова депутата: «Болеет знакомая врач. Рентген сломан, тест не сделали, антибиотики выписала себе сама».

Ранее медик из Барнаула после смерти именитого реаниматолога жестко прошлась по VIP-пациентам и сообщила, что «врачи сдыхают на работе».

Накануне Ганзя заявила, что «Путин просто надоел», а также рассказала, что в работе власти «не прокатывает уже».