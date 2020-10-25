Революционным бийским медикам вновь объяснили, почему им не положены ковидные доплаты

Сотрудникам «нековидных медучреждений» Алтайского края в очередной раз разъяснили природу федеральных доплат и причины их начисления, как и неначисления, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, накануне медперсонал инфекционного отделения Бийской центральной горбольницы заявил о намерении не выходить на ночные дежурства и на работу в выходные дни пока им не установят доплаты, как в ковидных госпиталях.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением ЦГБ Лариса Фоминская, медики «не видят никакой помощи» и продолжать работу в жутких условиях они отказываются.

«Я отвечаю за четырех врачей, всего четырех, которые работают во всем корпусе круглосуточно, которые выматываются и утром выползают <…> Люди мечутся, не могут никуда обратиться и погибают», — отметила Фоминская.

Отделение еще в начале пандемии перепрофилировали под провизорный госпиталь, что практически как и ковидный, но выплаты в «красной зоне» медики не получают.

Дело даже дошло до суда, но безуспешно — решили, что в больнице не работают с коронавирусными пациентами, а просто за ними «наблюдают». Но для самих медиков это, как говорится, хрен редьки не слаще.

После региональный минздрав оперативно объяснил, почему не платят «ковидные» добавки. Инфекционное отделение — это не ковидный госпиталь, поэтому не полагаются, однако платят за риск заразиться.

С момента ультиматума бийских медиков прошла почти неделя, но страсти не утихают. 25 октября волну вновь подняли в соцсетях и местных СМИ.

В минздраве решили опять разъяснить, разложив по полочкам основания, по которым надбавок медикам не видать. Начали с фундамента — федеральные выплаты в период пандемии выплачивают в соответствии с двумя постановлениями правительства РФ. Отсюда все и пляшут.

По постановлению № 415, за потенциальный риск инфицирования получают медработники всех лечебных учреждений: это могут быть работники поликлиники, скорой помощи, стационаров. Размер выплаты по этому постановлению зависит от средней зарплаты. Например, врачи скорой помощи, поликлиник и поликлинических отделений получают стимулирующие размером 80% от среднемесячного дохода по краю, средний медицинский персонал — 40%. В стационарах врачам выплачивают 100%, средним медработникам — 50%, а младшему медперсоналу — 30%. Среди этих специалистов есть как хирурги, травматологи, акушеры-гинекологи, терапевты, так и инфекционисты. Но эти доплаты именно за риск, подчеркнули в Минздраве. Второй федеральный документ № 484 предполагает фиксированные выплаты медицинским работникам, которые трудятся непосредственно в ковидных госпиталях. Врачам стационаров выплачивается ежемесячно — 80 тыс. рублей, среднему медицинскому персоналу — 50 тысяч, младшему — 25 тысяч.

Зарплата врача. medrussia.org.

В оперштабе еще раз подчеркнули, что бийская горбольница ковидным госпиталем не является, поэтому федеральные выплаты работникам инфекционного отделения положены только по постановлению № 415.

Как отмечает главврач больницы Сергей Некрасов, риск инфицирования есть не только у революционно настроенных сотрудников инфекционного отделения, но и у работников других отделений.

«И не только нашей, а любой медорганизации в крае. С апреля стимулирующие по 415 постановлению у нас получили 445 медработников. Мы понимаем требования работников, но обязаны осуществлять доплаты строго в соответствии с федеральным законодательством, в данном случае — в рамках правительственного постановления», — разъяснил Некрасов.

В минздраве также уточнили, что из ЦГБ ранее поступали обращения. Проводили проверки, но они не выявили нарушений по начислению стимулирующих выплат.

Кроме того, в министерстве сейчас рассматривают возможность развертывания на базе больницы ковидного госпиталя. Вот тогда медики начнут получать большие и фиксированные доплаты в рамках постановления № 484.

Ранее Алтайский край включили в светло-красную коронавирусную зону по распространению COVID-19. Хуже только темно-красная.