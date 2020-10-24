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Алтайский край включили в «светло-красную» коронавирусную зону

Российские регионы разделили на зоны по распространенности COVID-19. За основу специалисты Центра экономических исследований брали официальные данные статистики. Алтайский край оказался в светло-красной зоне, хуже только темно-красная.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Регионы поделили на четыре зоны, пояснил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

  • «зеленые» — показатель распространения 0.9−1 (стабильные),
  • «светло-желтые» — 1−1,1 (удовлетворительные),
  • «светло-красные» — 1,1−1,2 (неудовлетворительные),
  • «темно-красные» — 1,2−1,4 (тяжелые).

В светло-красную зону, помимо Алтайского края также включили еще 31 регион. Среди них из сибирских субъектов Томская область, Хакасия и Красноярский край.

Республика Алтай и Новосибирская область попали в темно-красную категорию вместе с Бурятией, Чукоткой, Марий Эл, Севастополем, Новгородской областью и Ненецким автономным округом. Там распространение коронавируса растет быстрее всего.

«Самыми стабильными с точки зрения COVID-19 остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область», — заключил эксперт.

Ранее бригада медиков из Москвы прибыла в Республику Алтай для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом. За сутки 22 октября там выявили 192 случая заболевания COVID-19.

В Алтайском крае суточный прирост на 24 октября составил 206 новых случаев. Новый ковидный госпиталь готовят на площадке торгового центра.

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