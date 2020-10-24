Алтайский край включили в «светло-красную» коронавирусную зону

Регионы поделили на четыре зоны, пояснил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
- «зеленые» — показатель распространения 0.9−1 (стабильные),
- «светло-желтые» — 1−1,1 (удовлетворительные),
- «светло-красные» — 1,1−1,2 (неудовлетворительные),
- «темно-красные» — 1,2−1,4 (тяжелые).
В светло-красную зону, помимо Алтайского края также включили еще 31 регион. Среди них из сибирских субъектов Томская область, Хакасия и Красноярский край.
Республика Алтай и Новосибирская область попали в темно-красную категорию вместе с Бурятией, Чукоткой, Марий Эл, Севастополем, Новгородской областью и Ненецким автономным округом. Там распространение коронавируса растет быстрее всего.
«Самыми стабильными с точки зрения COVID-19 остаются четыре региона: Краснодарский край, Чечня, Ингушетия, Ленинградская область», — заключил эксперт.
Ранее бригада медиков из Москвы прибыла в Республику Алтай для помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом. За сутки 22 октября там выявили 192 случая заболевания COVID-19.
В Алтайском крае суточный прирост на 24 октября составил 206 новых случаев. Новый ковидный госпиталь готовят на площадке торгового центра.