«Путин просто надоел»: сибирский депутат Госдумы рассказала, что у власти «не прокатывает уже»

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя рассказала в большом интервью « ТВ2 » почему регионам не хватает денег на развитие, а также о «вечном» Путине и грядущих выборах.

Ганзя отметила, что после обнуления президентских сроков Владимир Путин активен на телевидении — проводит онлайн-совещания, строит губернаторов и говорит про новые интересные программы.

«А у нас же мало программ — 42. Национальные цели есть, нацпроекты — есть, послания президента — есть, указы президента — есть, подпрограммы — есть. Такое планов громадье… И сейчас появляется программа выхода из кризиса», — рассказала депутат о новом плане власти.

По ее словам, именно программу выхода из кризиса сейчас поднимут «на пьедестал» и на этом фоне начнут выборы в Госдуму. Об этом, по ее мнению, говорит и активность президента.

При этом, добавила Ганзя, подобные программы уже были, даже две такие цели пережили россияне, но «результатов по нулям».

Шествие и митинг КПРФ в Барнауле по случаю 102-ой годовщины Октябрьской революции Анна Зайкова.

Примечательно, что депутат, несмотря на идейную прикрепленность к КПРФ, отметила, что народ устал уже от всей власти и всех партий, включая даже коммунистов.

«Столько времени у власти. У населения появилась усталость. И от „Единой России“, и от КПРФ, и от ЛДПР, и от „Справедливой России“, и, безусловно, от Путина. Следовательно, люди рассчитывают на другие политические силы. Конечно, их можно собрать, обозвать по-другому и выставить на выборы. Но что делать с людьми, они-то прежние. И это не прокатывает уже. Значит, должны прийти другие», — уверена Ганзя.

Прокомментировала депутат и отношение людей к президенту — как она сама это видит, опираясь на экономику страны и прочие стабильности.

«Путин просто надоел. Да, кто-то связывает с ним стабильность. Но я считаю, что сама стабильность нестабильна, ни политическая, ни экономическая. Это просто термин, который к нынешней России не имеет никакого отношения», — считает Ганзя.

Владимир Путин в Сочи на концерте по случаю Дня знаний. www.kremlin.ru

Следовательно, подчеркнула она, если Путин пойдет на выборы, то они могут пройти без его серьезных шансов на победу.

«Тем более что экономика идет под закат, а те меры, которые предпринимает правительство, результата не дают. Поэтому к 2024 году мы можем получить экономический коллапс», — подытожила Ганзя.

Напомним, накануне Ганзя заявила, что депутаты почти год «били баклуши» после страшных лесных пожаров в Сибири.

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