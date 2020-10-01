«Путин просто надоел»: сибирский депутат Госдумы рассказала, что у власти «не прокатывает уже»

Ганзя отметила, что после обнуления президентских сроков Владимир Путин активен на телевидении — проводит онлайн-совещания, строит губернаторов и говорит про новые интересные программы.
«А у нас же мало программ — 42. Национальные цели есть, нацпроекты — есть, послания президента — есть, указы президента — есть, подпрограммы — есть. Такое планов громадье… И сейчас появляется программа выхода из кризиса», — рассказала депутат о новом плане власти.
По ее словам, именно программу выхода из кризиса сейчас поднимут «на пьедестал» и на этом фоне начнут выборы в Госдуму. Об этом, по ее мнению, говорит и активность президента.
При этом, добавила Ганзя, подобные программы уже были, даже две такие цели пережили россияне, но «результатов по нулям».
Примечательно, что депутат, несмотря на идейную прикрепленность к КПРФ, отметила, что народ устал уже от всей власти и всех партий, включая даже коммунистов.
«Столько времени у власти. У населения появилась усталость. И от „Единой России“, и от КПРФ, и от ЛДПР, и от „Справедливой России“, и, безусловно, от Путина. Следовательно, люди рассчитывают на другие политические силы. Конечно, их можно собрать, обозвать по-другому и выставить на выборы. Но что делать с людьми, они-то прежние. И это не прокатывает уже. Значит, должны прийти другие», — уверена Ганзя.
Прокомментировала депутат и отношение людей к президенту — как она сама это видит, опираясь на экономику страны и прочие стабильности.
«Путин просто надоел. Да, кто-то связывает с ним стабильность. Но я считаю, что сама стабильность нестабильна, ни политическая, ни экономическая. Это просто термин, который к нынешней России не имеет никакого отношения», — считает Ганзя.
Следовательно, подчеркнула она, если Путин пойдет на выборы, то они могут пройти без его серьезных шансов на победу.
«Тем более что экономика идет под закат, а те меры, которые предпринимает правительство, результата не дают. Поэтому к 2024 году мы можем получить экономический коллапс», — подытожила Ганзя.
Напомним, накануне Ганзя заявила, что депутаты почти год «били баклуши» после страшных лесных пожаров в Сибири.
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