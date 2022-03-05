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Происшествия

Три человека погибли и один пострадал в ДТП на федеральной трассе в Сибири

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на федеральной трассе в Красноярском крае, в котором погибли три человека, сообщает «Интерфакс».

ДТП. Зима. Знак.
ДТП. Зима. Знак.
Versiya.info.

Авария произошла утром 5 марта на 1019 км автодороги Р-255 «Сибирь».

По предварительной информации краевого главка МВД, водитель автомобиля Toyota Wish выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Fit.

«В результате происшествия в Toyota погиб водитель и его пассажирка, которые направлялись со стороны Красноярска в сторону Канска. Третий погибший находился в Honda. Четвертого участника ДТП, также находившегося в Honda, доставили в больницу», — говорится в сообщении ведомства.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются обстоятельства случившегося.

В конце февраля подросток с друзьями устроил на встречке смертельное массовое ДТП с пассажирским автобусом.

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