23 марта
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Происшествия

Три человека получили сроки за убийство мужчины после ссоры в школьном чате

Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении трех человек, причастных к гибели мужчины, с которым у них произошла ссора в родительском школьном чате.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Инцидент произошел 23 октября 2020 года. В школьном групповом чате между двумя родителями разгорелся конфликт. Оскорбившаяся женщина подговорила супруга отомстить обидчику.

Мужчина сначала приехал на работу к мужчине, но тот не захотел с ним общаться. Затем женщина обратилась к родному брату — и теперь уже двое мужчин пошли на встречу с предполагаемым обидчиком.

Встреча произошла в банке в Центральном районе Волгограда. Брат женщины несколько раз ударил по голове противнику, после чего его в бессознательном состоянии отправили в больницу, где он умер.

Судом установлено, что в июле 2020 года тот же фигурант уголовного дела высказывал угрозы убийством в отношении своей соседки, пишет «Российская газета».

Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине назначено наказание сроком 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Женщина осуждена по статье «подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений». Ей дали 5,5 года колонии общего режима.

Муж женщины осужден за покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В колонии строгого режима он проведет семь лет.

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