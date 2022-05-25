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Происшествия

Три человека пострадали в аварии на Чуйском тракте в Алтайском крае

В Зональном районе Алтайского края столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, сообщает краевое ГИБДД.

Три человека пострадали в аварии на трассе в Алтайском крае
Три человека пострадали в аварии на трассе в Алтайском крае
Инцидент Барнаул

ДТП произошло в 12:00 на 312 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

Предварительно установлено, что водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Nissan AD, двигаясь со стороны села Буланиха в направлении села Плешково, не уступил дорогу машине и допустил столкновение с автомобилем Land Rover Range Rover, которым управлял водитель 1981 года рождения — он ехал из Бийска в Барнаул.

В результате аварии пострадали три человека.

Три человека пострадали в аварии на трассе в Алтайском крае
Три человека пострадали в аварии на трассе в Алтайском крае
Инцидент Барнаул

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле арестовали участника смертельного ДТП на Змеиногорском тракте, в котором погибла женщина.

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