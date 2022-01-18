Три человека умерли после поминок в сибирском селе

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть трех человек)», — говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.
6 и 7 января в Тасеевскую районную больницу с жалобами различной симптоматики поступили два мужчины 38 и 50 лет и 39-летняя женщина.
Впоследствии они скончались.
5 января погибшие находились на поминках в одном из домов села Тасеево. Вместе с другими они употребляли сертифицированные алкогольные напитки и спиртосодержащую жидкость из пластиковой емкости без соответствующих обозначений наименования продукции и состава.
Экспертизой установлено, что спиртосодержащая жидкость содержит в своем составе метиловый спирт и вещества, характерные для вкусо-ароматических композиций.
Между тем сибирский ученый считает поминки причиной высокой заболеваемости ковидом в деревнях.