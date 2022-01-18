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Происшествия

Три человека умерли после поминок в сибирском селе

Смерть трех человек после поминок в селе Тасеево Красноярского края расследуют в рамках уголовного дела, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть трех человек)», — говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по региону и Республике Хакасия.

6 и 7 января в Тасеевскую районную больницу с жалобами различной симптоматики поступили два мужчины 38 и 50 лет и 39-летняя женщина.

Впоследствии они скончались.

5 января погибшие находились на поминках в одном из домов села Тасеево. Вместе с другими они употребляли сертифицированные алкогольные напитки и спиртосодержащую жидкость из пластиковой емкости без соответствующих обозначений наименования продукции и состава.

Экспертизой установлено, что спиртосодержащая жидкость содержит в своем составе метиловый спирт и вещества, характерные для вкусо-ароматических композиций.

Между тем сибирский ученый считает поминки причиной высокой заболеваемости ковидом в деревнях.

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