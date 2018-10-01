Трое барнаульцев похитили мужчину и вымогали у него полмиллиона рублей

В Алтайском крае вынесли приговор трем жителям Барнаула, которых признали виновными в вымогательстве и похищении человека, пишет прокуратура Алтайского края.

Злоумышленники рассказали потерпевшему, что в его машине с наркотиками задержали их знакомого. Чтобы его отпустили, полицейским якобы заплатили 500 тысяч рублей. Теперь эти деньги требовали с барнаульца.

Мужчины связали потерпевшего, избили и угрожали пистолетом. Также барнаульцу показали его автомобиль, который стоял рядом со зданием ГУ МВД России по Алтайскому краю. Злоумышленники рассказали, что полицейские изъяли машину в качестве вещественного доказательства. На самом деле автомобиль к зданию полиции перегнал их приятель.

Вскоре потерпевший согласился продать машину, чтобы отдать деньги. Его привезли в гостиницу, где удерживали целую ночь. В это время один из злоумышленников искал покупателя на автомобиль.

Легковушку продали на следующий день. Мужчина, которого якобы задержали за наркотики, сильно прихрамывал, чтобы показать, что полицейские применяли силу.

Злоумышленники признали свою вину и частично возместили причиненный ущерб. Им назначили условное наказание. Приговор суда не вступил в законную силу.