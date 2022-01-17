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Происшествия

Трое пассажиров автобуса в Барнауле получили травмы в ДТП

Барнаульская ГИБДД разбирается в обстоятельствах столкновения пассажирского автобуса и Suzuki Grand Vitara. В результате ДТП пострадали три человека.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Авария случилась еще 24 декабря 2021 года на Северном Власихинском проезде в районе дома № 48 (пересечение с ул. Шумакова).

Девушка 1998 года рождения на Suzuki двигалась по второстепенной дороге и не уступила автобусу № 75.

В результате ДТП три пассажира автобуса получили телесные травмы. Пострадавшим оказали медпомощь. Несовершеннолетней девочке 2005 года рождения потребовалась госпитализация.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, вечером 11 ноября маршрутка насмерть сбила 13-летнюю девочку на пешеходном переходе на пересечении ул. Шумакова и Северного Власихинского проезда.

После этого там установили светофор.

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