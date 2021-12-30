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Жизнь

В Барнауле на перекрестке, где погибла девочка, установили много светофоров

В Барнауле на пересечении проезда Северного Власихинского с улицей Шумакова заработал новый светофорный объект, сообщает мэрия города.

Светофор, пешеходный переход.
Светофор, пешеходный переход.
altapress.ru

Напомним, вечером 11 ноября маршрутка насмерть сбила 13-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улицы Шумакова и Северного Власихинского проезда.

После этого заявили, что на перекрестке до конца 2021 года появятся светофор и система освещения. 30 декабря сообщили, что новый участок обезопасили.

«Новый светофорный объект включает в себя 12 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4 светильника для дополнительной подсветки пешеходных переходов. Стоимость комплекса составила более 2 млн рублей», — рассказали в мэрии.

В мэрии подчеркнули, что светофоры на указанном пересечении — это не первые новые светофоры, которые появились на улицах Барнаула в 2021 году.

«По национальному проекту „Безопасные качественные дороги“ светофорами оборудовали перекрестки: Георгия Исакова — Островского, Комсомольский — Интернациональная, Георгиева — Сухэ-Батора. Еще один светофор появился в рамках обращений жителей микрорайона на перекрестке улиц Взлетная — Сиреневая. Именно эти участки дорог по итогам 2020 года были определены как места концентрации ДТП», — пояснили власти.

Также возле школы № 137 установили светофор с обустройством дополнительного освещения.

Всего за пять лет в Барнауле в местах концентрации ДТП установили 29 светофорных объектов.

Ранее сообщили, что барнаульские светофоры в 2024 году сами будут решать, какой сигнал подавать и кого пропустить.

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