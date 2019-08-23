Трое российских полицейских изнасиловали девушку в патрульном автомобиле

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских по обвинению в групповом изнасиловании 21-летней девушки прямо в служебном автомобиле УАЗ патрульно-постовой службы .

В Свердловскую область направлены сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники Главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Екатеринбургу», — сообщила Волк.

«Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — добавила Ирина Волк, пишет bfm.ru.

Возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление СКР.

Серийный насильник на Алтае

Между тем еще на свободе серийному насильнику на Алтае заочно предъявили обвинение. Ночью 4 августа в подъезде одного из домов в Барнауле (Алтайский край) мужчина напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

В 2015 году он уже был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 75 тыс. рублей за четыре изнасилования в Горно-Алтайске (Республика Алтай) и четыре покушения на изнасилование. При этом стоит подчеркнуть, что ранее Александр Сатлаев работал следователем.

А недавно досрочно освободился.

В связи с данными событиями на Алтае работала специальная комиссия Следственного комитета России, которая проанализировала работу своего местного управления. Проверяющие назвали этот случай «вопиющим».

Тогда по результатам работы комиссии от должностей отстранили руководителя регионального следкома и его заместителя, а также непосредственного руководителя задержанного. В отставку ушел также и отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.