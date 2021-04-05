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Происшествия

Туристы погибли в российском национальном парке

В национальном парке «Югыд ва» в Коми в результате схода снежной лавины погибли два туриста, сообщает «Интерфакс».

Снегоход.
Снегоход.
22.мвд.рф

Туристы на снегоходе у подножья склона подрезали снежный покров, что привело к сходу лавины.

В группе в общей сложности были трое туристов. Они прибыли в нацпарк втроем из Перми и имели разрешение на посещение.

Тела погибших доставляются в город Печору, отметили в МЧС, пишет bfm.ru.

Следователи начали проверку.

В феврале в Алтайском крае в селе Смазнево произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды извлекли из-под завала всех пострадавших — четверо погибли, одного госпитализировали в больницу Заринска.

Ранее в Алтайском крае мужчину придавило снежной лавиной высотой два метра, сошедшей с крыши жилого дома.

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