Туристы погибли в российском национальном парке

Туристы на снегоходе у подножья склона подрезали снежный покров, что привело к сходу лавины.
В группе в общей сложности были трое туристов. Они прибыли в нацпарк втроем из Перми и имели разрешение на посещение.
Тела погибших доставляются в город Печору, отметили в МЧС, пишет bfm.ru.
Следователи начали проверку.
В феврале в Алтайском крае в селе Смазнево произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек. Поисковые отряды извлекли из-под завала всех пострадавших — четверо погибли, одного госпитализировали в больницу Заринска.
Ранее в Алтайском крае мужчину придавило снежной лавиной высотой два метра, сошедшей с крыши жилого дома.