У бывшего подмосковного чиновника конфисковали имущество на 9 млрд рублей

Имущество обвиняемого в нескольких преступлениях экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей изъяли в пользу государства. Соответствующее решение вынес Клинский городской суд Московской области.

«Всего по решению конфискованы 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества»", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Надзорное ведомство убедило суд в том, что бывший глава Клинского района получил данное имущество незаконным путем.

Общую стоимость изъятого имущества в Генпрокуратуре оценили в 9 млрд рублей.

В список имущества, которое принадлежало Постриганю и его ближайшим родственникам, входят здание кинотеатра, лодочная станция, общественная баня и два детских сада.

Деятельность главы и депутата

Александр Постригань возглавлял Клинский район Подмосковья с 1992 по 2014 год, затем он на протяжении трех лет был местным депутатом.

В период, когда пост губернатора Московской области занимал Борис Громов, Постригань считался одним из наиболее авторитетных муниципальных чиновников региона.

Бывшего чиновника задержали силовики в 2018 году по подозрению в превышении должностных полномочий, получении крупной взятки и должностном подлоге при сдаче жилого дома.

Деньги

По версии следствия, Постригань использовал служебное положение «для личного обогащения» и незаконно приобрел имущество, которое находилось в муниципальной собственности. В настоящее время Постригань находится под арестом в СИЗО, ему грозит длительное тюремное заключение.

Другое дело

Ранее сообщалось, что у российского чиновника по суду отобрали имущества больше чем 10 млрд рублей — на этот раз у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

В генпрокуратуре заявили, что Шестун с 2003 по 2017 годы выводил высоколиквидную землю из госсобственности и продавал ее через подставных лиц.

У Шестуна нашли 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе (почти 1,5 тыс. гектаров земли) рыночной стоимостью более 10 млрд рублей. Кроме того, прокуроры выявили у чиновника 22 автомобиля общей стоимостью почти 27 млн рублей.

Сам фигурант называет свое дело заказным и политически мотивированным.