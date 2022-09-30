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Происшествия

У девочки в Новосибирске застрял палец в горшке. Вызвали спасателей

В Новосибирске ночью 29 сентября у трехлетней девочки застрял палец в пластмассовом горшке. Об этом сообщили в паблике «Спасатели МАСС».

Родитель и ребенок. Родительство.
Родитель и ребенок. Родительство.
https://unsplash.com/

Мать девочки вызвала спасателей, когда поняла, что помочь дочери не сможет.

Помощь прибыла на место моментально. Ребенка вызволили из горшка и передали матери.

Ранее горшок с головы любознательного двухлетнего сибиряка снимали спасатели.

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