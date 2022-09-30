У девочки в Новосибирске застрял палец в горшке. Вызвали спасателей

Мать девочки вызвала спасателей, когда поняла, что помочь дочери не сможет.
Помощь прибыла на место моментально. Ребенка вызволили из горшка и передали матери.
Ранее горшок с головы любознательного двухлетнего сибиряка снимали спасатели.
В Новосибирске ночью 29 сентября у трехлетней девочки застрял палец в пластмассовом горшке. Об этом сообщили в паблике «Спасатели МАСС».
Мать девочки вызвала спасателей, когда поняла, что помочь дочери не сможет.
Помощь прибыла на место моментально. Ребенка вызволили из горшка и передали матери.
Ранее горшок с головы любознательного двухлетнего сибиряка снимали спасатели.
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