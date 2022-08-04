4 августа
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Происшествия

Спасатели объяснили обмелением рек большое число утоплений в Алтайском крае

С начала года в Алтайском крае на воде погибло 43 человека, в том числе 7 детей. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России Андрей Субочев. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Андрей Субочев
Андрей Субочев
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Субочев уточнил, что отдых на воде сейчас стал еще опаснее из-за обмеления рек. Это одна из причин большого числа утоплений, утверждают спасатели.

«Реки раньше обмелели, открылось дно: как правило, ровное, с чистым песком, притягательное для отдыхающих. Но это не берег, это обмелевшее дно реки, и за ним буквально в нескольких шагах резко начинается глубина. Если в прошлом году вход в реку был пологим и мелководным, то теперь — сразу уходит в омут или на большую глубину с сильным свальным течением», — аргументировал Андрей Субочев.

По его словам, в подобных случаях сложно выплыть к берегу даже физически развитому взрослому.

Напомним, дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.

По ее словам, средние значения уровня воды не были зафиксированы даже в период весеннего паводка. В последующие месяцы ситуация не поменялась.

Не помогли и недавние аномальные осадки, утверждает специалист. Большая их часть испарилась либо была израсходована на инфильтрацию, чему способствовала жаркая погода, констатировала эксперт.

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