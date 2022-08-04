Спасатели объяснили обмелением рек большое число утоплений в Алтайском крае

С начала года в Алтайском крае на воде погибло 43 человека, в том числе 7 детей. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России Андрей Субочев. Его слова приводятся на сайте ведомства .

Субочев уточнил, что отдых на воде сейчас стал еще опаснее из-за обмеления рек. Это одна из причин большого числа утоплений, утверждают спасатели.

«Реки раньше обмелели, открылось дно: как правило, ровное, с чистым песком, притягательное для отдыхающих. Но это не берег, это обмелевшее дно реки, и за ним буквально в нескольких шагах резко начинается глубина. Если в прошлом году вход в реку был пологим и мелководным, то теперь — сразу уходит в омут или на большую глубину с сильным свальным течением», — аргументировал Андрей Субочев.

По его словам, в подобных случаях сложно выплыть к берегу даже физически развитому взрослому.

Напомним, дефицит осадков и малый объем снега в горах привели к обмелению рек в Алтайском крае. Об этом рассказала ведущий инженер отдела гидрологии регионального Гидрометцентра Ольга Прахт.

По ее словам, средние значения уровня воды не были зафиксированы даже в период весеннего паводка. В последующие месяцы ситуация не поменялась.

Не помогли и недавние аномальные осадки, утверждает специалист. Большая их часть испарилась либо была израсходована на инфильтрацию, чему способствовала жаркая погода, констатировала эксперт.