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Происшествия

У российского хоккеиста отобрали рюкзак с 10 млн рублей

В подъезде на 28-летнего хоккеиста налетели двое с кулаками и газовым баллончиком. Нападавшие были в масках — медицинской и силиконовой.

Это случилось в Санкт-Петербурге, пишет "Фонтанка".

Добычей стал рюкзак, в котором были 9,7 млн рублей. Деньги, по словам потерпевшего, принадлежат 53-летнему знакомому.

Полицейские разыскивают напавших — хоккеист описал одного из них. Ему удалось сорвать с него медицинскую маску. У другого была силиконовая маска на все лицо.

Ранее на Алтае разбойники с муляжами пистолетов ограбили офис микрозаймов. 18 и 23 летние жители Алтайского края надели медицинские маски, вооружились муляжами пистолетов и пошли на ограбление.

Молодые люди приехали в Горно-Алтайск, чтобы ограбить офис микрокредитной организации. Они распределили между собой преступные роли.

Один из парней прошел в офис и, угрожая муляжом пистолета, напал на сотрудницу организации и потребовал деньги.

Получив деньги, грабители скрылись, но позже их задержали.

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