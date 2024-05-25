В Бийске неизвестный с ножом и в маске совершил разбойное нападение на кассу Взаимопомощи. Об этом пишет «Инцидент Барнаул».

В дежурную часть поступило сообщение от представителя микрофинансовой организации. Он рассказал, что неизвестный в медицинской маске и с ножом вошел в помещение и потребовал от сотрудницы отдать все деньги из кассы — около 83 тыс. рублей.Об этом сообщили в МВД Алтайского края

Отмечается, что на мужчину отреагировали спокойно и отдали ему ключи от кассы.

«Судя по реакции окружающих и самого разбойника, такое у них происходит каждый день», — отмечается в посте.

Пресс-служба МУ МВД России «Бийское» отметила, что данный факт в полиции зарегистрирован. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 45-летний житель Бийска.

Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина напал на продавца с ножом ради алкоголя и сигарет.

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