В дежурную часть поступило сообщение от представителя микрофинансовой организации. Он рассказал, что неизвестный в медицинской маске и с ножом вошел в помещение и потребовал от сотрудницы отдать все деньги из кассы — около 83 тыс. рублей.Об этом сообщили в МВД Алтайского края
Отмечается, что на мужчину отреагировали спокойно и отдали ему ключи от кассы.
«Судя по реакции окружающих и самого разбойника, такое у них происходит каждый день», — отмечается в посте.
Пресс-служба МУ МВД России «Бийское» отметила, что данный факт в полиции зарегистрирован. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 45-летний житель Бийска.
Ранее сообщалось, что в Барнауле мужчина напал на продавца с ножом ради алкоголя и сигарет.
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