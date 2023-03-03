3 марта
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Происшествия

У сибирского села нашли свалку трупов крупного рогатого скота. Поставлен вопрос о введении режима ЧС

В поселке Новые Решеты Новосибирской области погибли несколько десятков коров и телят.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Сотрудники прокуратуры выяснили, что массовая гибель животных связана с плохим условием содержания, недостатком корма.

Прокурор Руслан Нуреев внес представление главе района о необходимости принятия мер по ликвидации биологических отходов с территории села Новорешетовского сельсовета, сообщает «Интерфакс».

Более того, в надзорном ведомстве рекомендовали ввести режим ЧС в этой зоне. Это связано с риском санитарно-эпидемиологических последствий из-за свалки трупов животных.

На территории предприятия проходит прокурорская проверка.

Ранее черепа нашли в березовой роще в Барнауле. Также трупы десятков лошадей обнаружили в алтайском озере.

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