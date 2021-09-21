У трамвая в Барнауле отлетели колеса

ЧП произошло на пересечении ул. Попова и Георгия Исакова. Движение трамваев временно оказалось заблокировано.
«Бедные чехские татры, свой срок давно изжили.», — комментируют барнаульцы.
Ранее в Барнауле Renault Logan столкнул с рельсов трамвай № 10. Водитель иномарки с места ДТП скрылся.
В середине августа представители компании «Уралтрансмаш», одного из крупнейших в России производителей трамваев, приехали в Барнаул, чтобы пообщаться с чиновниками и руководством МУП «Горэлектротранс».
Стороны обсуждали возможности участия барнаульского перевозчика в программе по обновлению транспорта.