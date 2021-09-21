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Происшествия

У трамвая в Барнауле отлетели колеса

Второе за день ДТП с трамваем произошло в Барнауле. У вагона отлетела колесная пара, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул».

У трамвая отлетели колеса.
У трамвая отлетели колеса.
vk.com/incident22

ЧП произошло на пересечении ул. Попова и Георгия Исакова. Движение трамваев временно оказалось заблокировано.

«Бедные чехские татры, свой срок давно изжили.», — комментируют барнаульцы.

Ранее в Барнауле Renault Logan столкнул с рельсов трамвай № 10. Водитель иномарки с места ДТП скрылся.

В середине августа представители компании «Уралтрансмаш», одного из крупнейших в России производителей трамваев, приехали в Барнаул, чтобы пообщаться с чиновниками и руководством МУП «Горэлектротранс».

Стороны обсуждали возможности участия барнаульского перевозчика в программе по обновлению транспорта.

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