У жительницы Барнаула племянник выкрал все золото и сразу же поехал на заработки в Тыву

В полицию обратилась 52-летняя женщина. Она сообщила, что ее родственник украл у нее золотые серьги, браслет, цепочку и кулон в виде иконки.
Племянник попросился переночевать. На ночь женщина сняла с себя все украшения и спрятала в сервант.
Рано утром племянник разбудил тетю и сказал, что уезжает в республику Тыва работать. Вечером женщина хватилась золотых изделий.
Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого — отмечается, что ранее он был судим за грабеж, пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее барнаулец пропил телефон и заявил в полицию, что друзья украли его возле ломбарда.