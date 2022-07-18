18 июля
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Происшествия

У жительницы Барнаула племянник выкрал все золото и сразу же поехал на заработки в Тыву

Жительницу Барнаула обокрал собственный племянник. Выяснять родственные проблемы пришлось через полицию.

Украшения, браслеты, золото, камни.
Украшения, браслеты, золото, камни.
СС0

В полицию обратилась 52-летняя женщина. Она сообщила, что ее родственник украл у нее золотые серьги, браслет, цепочку и кулон в виде иконки.

Племянник попросился переночевать. На ночь женщина сняла с себя все украшения и спрятала в сервант.

Рано утром племянник разбудил тетю и сказал, что уезжает в республику Тыва работать. Вечером женщина хватилась золотых изделий.

Полицейские задержали 27-летнего подозреваемого — отмечается, что ранее он был судим за грабеж, пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее барнаулец пропил телефон и заявил в полицию, что друзья украли его возле ломбарда.

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