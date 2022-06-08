У «Вертолетов России» украли генераторы для вертолета-разведчика

Пропажу генераторов обнаружили в рамках инвентаризации в марте 2022 года работники службы безопасности Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» (дочерняя компания холдинга «Вертолеты России»).
Генераторы переменного тока резервной системы ГТ60ПЧ8Б устанавливаются на вертолеты Ми-38 и вертолет радиолокационного дозора Ка-31.
Издание отмечает со ссылкой на источник в авиаотрасли, что генераторы похитили сотрудники предприятия. Пропажу оценили в 9,5 млн рублей.
В пресс-службе «Вертолетов России» (входит в госкорпорацию «Ростех») отметили, что генераторы уже найдены и возвращены на склад, а материалы служебной проверки направлены в правоохранительные органы.
«С людьми, причастными к пропаже техники, расторгнуты трудовые контракты», — сообщили изданию в компании.