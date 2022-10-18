Убили мобилизованного сибиряка. Возбуждено уголовное дело

Смерть мобилизованного новосибирца подтвердила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
Главное военное следственное управление также подтвердило возбуждение уголовного дела.
«3 октября 2022 года военным следственным отделом СК РФ по Новосибирскому гарнизону по факту убийства мобилизованного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК», — уточнили в ведомстве.
Детали преступления не раскрывают.
Ранее стало известно, что негодный к службе мужчина получил повестку в третий раз.