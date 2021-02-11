Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки в Тверской области оказался уроженцем Алтая

Мужчина в прошлом отсидел длительный срок за убийство жены и попытку убийства дочери. Он освободился условно-досрочно за хорошее поведение и стал жить у женщины, с которой познакомился еще будучи в тюрьме.
Женщина была сотрудником исправительной колонии, добавляет 360tv.ru, но за связь с заключенным ее уволили.
В последнее время пара не работала, живя на пенсию подростка по инвалидности. У девочки были проблемы со слухом.
6 февраля рецидивист шарфом задушил ее, после чего схватил ценности и сбежал.
9 февраля следователи вместе с сотрудниками УМВД России по Тверской области задержали злоумышленника в Твери.
Ранее сообщалось, что алтайский «следователь-маньяк» Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре. Его вновь ищут.