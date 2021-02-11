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Происшествия

Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки в Тверской области оказался уроженцем Алтая

33-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 13-летней дочери своей сожительницы в Тверской области, оказался уроженцем Новоалтайска. Об этом сказано в полицейской ориентировке.

В Твери задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки.
В Твери задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки.
СУ СК РФ по Тверской области.

Мужчина в прошлом отсидел длительный срок за убийство жены и попытку убийства дочери. Он освободился условно-досрочно за хорошее поведение и стал жить у женщины, с которой познакомился еще будучи в тюрьме.

Женщина была сотрудником исправительной колонии, добавляет 360tv.ru, но за связь с заключенным ее уволили.

В последнее время пара не работала, живя на пенсию подростка по инвалидности. У девочки были проблемы со слухом.

6 февраля рецидивист шарфом задушил ее, после чего схватил ценности и сбежал.

9 февраля следователи вместе с сотрудниками УМВД России по Тверской области задержали злоумышленника в Твери.

Ранее сообщалось, что алтайский «следователь-маньяк» Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре. Его вновь ищут.

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